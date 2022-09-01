Вратарь «Астаны» Заруцкий об успехе «Амкала»: «Профи не совсем понимали, какой уровень у ребят из медийного футбола»

Голкипер «Астаны» Александр Заруцкий в интервью Sports.ru Казахстан высказал свое мнение о медиафутболе и удачном результате «Амкала» в Кубке России.

- Следите за играми в медиафутболе?

– Я слежу за медийным футболом, так как знаком с Дидаром Сыдыкбеком. На днях смотрел игру «2Drots» – «Реалити». У меня в «Реалити» играет хороший знакомый Максим Мухутдинов.

- Как относитесь к медийному футболу?

– Мне кажется, классная история. Те, кто мечтали о футболе, но не смогли заиграть, у них появилась возможность. Другие ребята, которые закончили с футболом или не могут найти команду, тоже для них вариант играть дальше. Тем более есть примеры, что после Медиалиги, пацаны возвращаются в большой футбол.

- Есть мнение, что это может негативно влиять на сам футбол. Так как парни не захотят играть в низших профессиональных лигах, предпочитая играть в Москве по выходным и не тренироваться каждый день?

– Тут все по-разному. Я знаю, что в Медиалиге есть команда, которая каждый день тренируется – у них все как у профессионалов: питание, заезд в гостиницу и так далее. А есть те, кто два раза в неделю тренируется и по выходным играет. Почему это должно как-то негативно влиять на футбол? Я знаю ребят в Караганде, которые зимой, пока пауза в чемпионате, играют в мини-футбол и так зарабатывают деньги. Не вижу никаких проблем.

- «Амкал» и «2Drots» прошли профессиональные команды в 1/256 финала Кубка России. Удивлены?

– Я думаю, что профессиональные команды не совсем понимали, какой уровень у ребят из медийного футбола и должным образом не настроились. Я удивился, что «Чертаново» проиграло. Все-таки у них очень серьезная школа.

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