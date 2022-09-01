Георгий Черданцев: «Победы «Амкала» над клубами Второй лиги заставляют задуматься: нужен ли профессиональный футбол на этом уровне?»

высказался об уровне российского футбола после побед .

Медийная команда прошла уже два раунда Фонбет Кубка России, обыграв по пенальти «Зоркий», а также победив «Тверь».

«Победы «Амкала» над клубами заставляют задуматься: а нужен ли нам вообще профессиональный футбол на этом уровне? Если нет квалифицированных кадров, в том числе тренерских.

Сколько у нас ежегодно выпускают футболистов академии по всей стране? Они с 6 до 17 лет занимаются исключительно футболом. Они в школе не учатся. Мало у кого из родителей получается распределить время ребенка и на учебу, и на спорт.

Куда потом все они деваются? Кто‑то после выпуска из академии бросает футбол, кто‑то находит себе место во Второй лиге, играя за 30 тысяч рублей. Может, в таком случае стоило лучше сосредоточиться на учебе и получить хорошее образование и профессию?

Это вопрос более глубокий, чем просто победа «Амкала» и выход в следующий раунд.

Когда команда, собранная с листа, игроки которой не тренируются в ежедневном режиме с 6 лет, выходит и обыгрывает сначала , потом , это заставляет о многом задуматься.

Это не любители обыграли профессионалов, это ребята, для которых футбол все‑таки не является делом всей жизни, оказались сильнее тех, кто с детства посвящал себя только футболу. Спрашивается, а кто и как их готовил все эти годы?» – сказал комментатор .

«Меня выгнали из «Строгино» из-за тиктока». Монолог лучшего игрока «Амкала» – его зовут в ФНЛ