Лисандро, требуя трансфер в «МЮ», сказал спортдиректору «Аякса», что он «гребаное пустое место» и работает в клубе только из-за ухода Овермарса

ради ухода в вступил в конфликт со спортдиректором .

По информации De Telegraaf, защитник, требуя отпустить его в «МЮ», сказал спортивному директору «Аякса» Джерри Хамстре, что он «гребаное пустое место» и работает на этом посту только из-за вынужденного ухода , который покинул клуб из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам.

Через несколько дней трансфер Лисандро в «Манчестер Юнайтед» за 57+10 млн евро был оформлен.

Бунт в разобранном «Аяксе»: два игрока бойкотировали тренировку, требуя трансферы в АПЛ