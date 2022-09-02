Лисандро, требуя трансфер в «МЮ», сказал спортдиректору «Аякса», что он «гребаное пустое место» и работает в клубе только из-за ухода Овермарса

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Марк Овермарс Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес ради ухода в «Манчестер Юнайтед» вступил в конфликт со спортдиректором «Аякса».

По информации De Telegraaf, защитник, требуя отпустить его в «МЮ», сказал спортивному директору «Аякса» Джерри Хамстре, что он «гребаное пустое место» и работает на этом посту только из-за вынужденного ухода Марка Овермарса, который покинул клуб из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам.

Через несколько дней трансфер Лисандро в «Манчестер Юнайтед» за 57+10 млн евро был оформлен.

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