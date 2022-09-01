«Барса» хочет избавиться от Альбы ради снижения ведомости зарплат, но он не намерен уходить и откажется от аренды в «Интер»

Защитник Жорди Альба не хочет переходить из «Барселоны» в .

По данным Marca, испанец не намерен соглашаться на аренду в «Интер», несмотря на договоренность, достигнутую клубами.

У «Барселоны» большие проблемы с зарплатной ведомостью, и клубу необходимо снизить ее, чтобы подписать новичков. Наиболее крупные контракты – у капитанов «Барсы», и Альба входит в их число.

Клуб пытался договориться с игроком о снижении зарплаты, но переговоры прошли неудачно. Поэтому до 2024 года «Барсе» придется выплачивать очень крупную зарплату защитнику, которому сейчас 33 года.

В связи с этим «Барса» решила найти для Жорди новый клуб и договорилась с «Интером» о его аренде. В последние дни клубы контактировали по этому вопросу и согласовали вариант, при котором «Барса» продолжит платить защитнику 60% от зарплаты.

Однако Альба не намерен соглашаться на аренду в «Интер».

Роль Жорди в команде изменилась – если в прошлом сезоне он практически в каждом матче выходил в старте, то теперь большинство игр будет проводить на скамейке запасных, так как хорошо себя проявил.

Кроме того, сегодня подпишет контракт с «Барселоной». Это означает, что конкуренция за место на левом фланге обороны будет очень высокой, и Альба в большинстве матчей будет оставаться в запасе. Несмотря на это, игрок не хочет уходить из «Барселоны».

Сегодня переговоры по поводу возможного перехода Альбы продолжатся. Ситуация еще может измениться.

Статистику 33-летнего футболиста можно изучить здесь.