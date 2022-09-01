Альба зол и считает, что «Барселона» его предала, предложив «Интеру» без его ведома

Защитник Жорди Альба недоволен тем, что пытается отправить его в другой клуб.

По сведениям CCMA испанец злится и возмущается из-за того, что каталонцы, не поставив его в известность, попробовали заключить сделку с . По мнению Альбы, «блауграна» его предала.

Агент футболиста два дня назад получил звонок от одного из посредников, работающих над переходом защитника Маркоса Алонсо из «Челси» в «Барселону». Тот сообщил коллеге, что «Интер» интересуется Альбой. Представитель Жорди после этого поговорил напрямую со спортивным директором «нерадзурри» и узнал, что испанский клуб сам предложил игрока в аренду. При этом соглашения между сторонами пока нет.

Альба всегда давал «Барселоне» понять, что хочет остаться. Сегодня главный тренер команды планировал встретиться с Жорди и обсудить ситуацию, но тот отказался, твердо заявив, что никуда не собирается уходить.

«Барса» хочет избавиться от Альбы ради снижения ведомости зарплат, но он не намерен уходить и откажется от аренды в «Интер»