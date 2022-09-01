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Клубы договорились о переходе нападающего в лондонский клуб за 14 миллионов евро, также в рамках этой сделки защитник Маркос Алонсо присоединится к «блаугране». Клубы уточняют последние детали трансфера, в ближайшее время Обамеянг вылетит в Лондон.

«Челси» также достиг договоренности с самим форвардом. Он подпишет контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Обамеянг перешел в «Барсу» прошлой зимой. В Ла Лиге он провел 17 матчей и забил 11 голов. Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.