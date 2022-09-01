Обамеянг прибыл в Лондон для прохождения медосмотра в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Маркос Алонсо Футбол

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг переходит в «Челси».

33-летний форвард прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед трансфером.

Видео приезда габонца на обследование опубликовал Sky Sports. Журналист телеканала успел задать игроку несколько вопросов.

Клубы договорились о переходе Обамеянга в «Челси» за 14 миллионов евро, также в рамках этой сделки защитник Маркос Алонсо присоединится к «блаугране».

Обамеянг перешел в «Барсу» прошлой зимой. В Ла Лиге он провел 17 матчей и забил 11 голов. Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные