Роналду, Каземиро и Эланга – худшие в «МЮ» в игре с «Лестером» по оценкам Sky

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия рейтинги Лестер Sky Sports Каземиро Энтони Эланга Футбол

Криштиану Роналду попал в число худших игроков «МЮ» в матче с «Лестером».

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «лис» (1:0) в 5-м туре АПЛ.

Худшие оценки по версии Sky Sports в клубе из Манчестера получили Каземиро (вышел на замену на 59-й минуте), Роналду (вышел на 68-й) и Энтони Эланга (был заменен на 59-й) – им поставили по 6 баллов.

Все остальные игроки «МЮ» получили по 7 баллов. Фред, появившийся на поле на 87-й минуте, остался без оценки.

Футболистов «Лестера» оценили на 5 и 6 баллов по итогам этого матча.

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