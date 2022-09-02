Роналду, Каземиро и Эланга – худшие в «МЮ» в игре с «Лестером» по оценкам Sky

попал в число худших игроков «МЮ» в матче с .

на выезде обыграл «лис» (1:0) в 5-м туре .

Худшие оценки по версии Sky Sports в клубе из Манчестера получили (вышел на замену на 59-й минуте), Роналду (вышел на 68-й) и (был заменен на 59-й) – им поставили по 6 баллов.

Все остальные игроки «МЮ» получили по 7 баллов. Фред, появившийся на поле на 87-й минуте, остался без оценки.

Футболистов оценили на 5 и 6 баллов по итогам этого матча.