«Аякс» не отпускает Альвареса в «Челси». Лондонцы предлагали 50 млн евро

«Аякс» не намерен отпускать Эдсона Альвареса в «Челси».
Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник пропустил тренировку нидерландской команды, сообщив руководству о желании перейти в английский клуб. «Синие» предлагали 50 млн евро за футболиста.
Однако амстердамцы дали понять Эдсону, что трансфер в «Челси» не подлежит обсуждению, потому что «Аякс» не успеет найти замену из-за закрытия трансферного окна.
Более того, руководство «Аякса» считает, что главный тренер Алфред Схройдер уже и так недосчитался многих основных игроков.
Эдсон Альварес, в свою очередь, переживает, что возможность такого перехода может больше не повториться.