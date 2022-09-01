«Аякс» не отпускает Альвареса в «Челси». Лондонцы предлагали 50 млн евро

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«Аякс» не намерен отпускать Эдсона Альвареса в «Челси».

Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник пропустил тренировку нидерландской команды, сообщив руководству о желании перейти в английский клуб. «Синие» предлагали 50 млн евро за футболиста.

Однако амстердамцы дали понять Эдсону, что трансфер в «Челси» не подлежит обсуждению, потому что «Аякс» не успеет найти замену из-за закрытия трансферного окна.

Более того, руководство «Аякса» считает, что главный тренер Алфред Схройдер уже и так недосчитался многих основных игроков.

Эдсон Альварес, в свою очередь, переживает, что возможность такого перехода может больше не повториться.

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