«Аякс» не отпускает Альвареса в «Челси». Лондонцы предлагали 50 млн евро

«Аякс» не намерен отпускать в .

Ранее появилась информация, что 24-летний полузащитник пропустил тренировку нидерландской команды, сообщив руководству о желании перейти в английский клуб. «Синие» предлагали 50 млн евро за футболиста.

Однако амстердамцы дали понять Эдсону, что трансфер в «Челси» не подлежит обсуждению, потому что «Аякс» не успеет найти замену из-за закрытия трансферного окна.

Более того, руководство считает, что главный тренер Алфред Схройдер уже и так недосчитался многих основных игроков.

Эдсон Альварес, в свою очередь, переживает, что возможность такого перехода может больше не повториться.