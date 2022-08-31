«Челси» предложил «Аяксу» 50 млн евро за хавбека Альвареса. Игрок хочет в АПЛ

«Челси» может подписать полузащитника .

Лондонский клуб сделал предложение о трансфере мексиканца за 50 миллионов евро, сообщает De Telegraaf. Сам футболист хочет перейти в клуб .

Ранее амстердамцы решили не продавать Альвареса «Ньюкаслу» и «Ренну», и теперь игрок требует у клуба вступить в переговоры с .

В случае перехода в английский клуб хавбек сможет зарабатывать примерно в 4 раза больше, чем в «Аяксе».

В 3 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Альварес отличился двумя ассистами. Его статистика – здесь.