«Челси» предложил «Аяксу» 50 млн евро за хавбека Альвареса. Игрок хочет в АПЛ

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«Челси» может подписать полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса

Лондонский клуб сделал предложение о трансфере мексиканца за 50 миллионов евро, сообщает De Telegraaf. Сам футболист хочет перейти в клуб АПЛ.

Ранее амстердамцы решили не продавать Альвареса «Ньюкаслу» и «Ренну», и теперь игрок требует у клуба вступить в переговоры с «Челси».

В случае перехода в английский клуб хавбек сможет зарабатывать примерно в 4 раза больше, чем в «Аяксе». 

В 3 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Альварес отличился двумя ассистами. Его статистика – здесь.

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