«Челси» предложил «Аяксу» 50 млн евро за хавбека Альвареса. Игрок хочет в АПЛ

«Челси» может подписать полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.
Лондонский клуб сделал предложение о трансфере мексиканца за 50 миллионов евро, сообщает De Telegraaf. Сам футболист хочет перейти в клуб АПЛ.
Ранее амстердамцы решили не продавать Альвареса «Ньюкаслу» и «Ренну», и теперь игрок требует у клуба вступить в переговоры с «Челси».
В случае перехода в английский клуб хавбек сможет зарабатывать примерно в 4 раза больше, чем в «Аяксе».
В 3 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов Альварес отличился двумя ассистами. Его статистика – здесь.