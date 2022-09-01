Опорник «Аякса» Альварес не приехал на тренировку, так как хочет в «Челси». За него дают 50 млн евро

«Челси» хочет подписать опорника «Аякса» Эдсона Альвареса.
По данным De Telegraaf, после того, как лондонский клуб предложил за хавбека 50 млн евро, футболист пропустил сегодняшнюю тренировку «Аякса».
Альварес сообщил руководству «Аякса», что хочет перейти в «Челси». Это один из клубов, о переходе в который мексиканец всегда мечтал. Надежду Эдсону дает тот факт, что «Аякс» не отклонил предложение «Челси» сразу же.
Альварес может играть не только в опорной зоне, но и в центре обороны.
В 3 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов он отличился двумя ассистами. Статистика 24-летнего футболиста доступна здесь.