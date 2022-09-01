Опорник «Аякса» Альварес не приехал на тренировку, так как хочет в «Челси». За него дают 50 млн евро

«Челси» хочет подписать опорника «Аякса» .

По данным De Telegraaf, после того, как лондонский клуб предложил за хавбека 50 млн евро, футболист пропустил сегодняшнюю тренировку «Аякса».

Альварес сообщил руководству «Аякса», что хочет перейти в . Это один из клубов, о переходе в который мексиканец всегда мечтал. Надежду Эдсону дает тот факт, что не отклонил предложение «Челси» сразу же.

Альварес может играть не только в опорной зоне, но и в центре обороны.

В 3 матчах текущего сезона чемпионата Нидерландов он отличился двумя ассистами. Статистика 24-летнего футболиста доступна здесь.