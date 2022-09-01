Владимир Соловьев: «Шансов попасть по мячу у Дзюбы больше, а сесть в тюрьму – выше у Кокорина»

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Владимир Соловьев высказался о трансферах Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Кокорин на правах аренды перешел из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

– Кого ждет больший успех – Дзюбу в Турции или Кокорина на Кипре?

– Я скорее похож на мяч, а не на футбольного эксперта. Исходя из этого, можно сказать точно: шансов попасть по мячу у Дзюбы больше. А сесть в тюрьму, насколько я помню историю, выше у Кокорина.

К Дзюбе отношусь прекрасно. Когда увидите, передайте ему вот это (отдал честь, приложив руку к голове – прим. ред.), – сказал журналист и телеведущий.

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