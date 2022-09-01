«Динамо» и «Челси» продолжают работать над трансфером полузащитника Арсена Захаряна.
Клубы надеются подписать трансферный договор по переходу российского полузащитника сегодня, 1 сентября, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после завершения трансферного окна. Клубы работают над ее формулой.
«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», – добавил источник.
TMS – интернет-система, в которой клубы должны регистрировать трансферы. Клубы, которые намерены провести трансфер, должны ввести в TMS одинаковую информацию. В ином случае система заблокирует сделку.
Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока 15 миллионов евро. Также появилась информация о том, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу.
В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.