Полузащитник Арсен Захарян еще может перейти в из .

По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент со стороны (FA) нет никаких блокировок этого трансфера.

Переговоры продолжаются. Сегодня состоится их решающий раунд, в ходе которого стороны обсудят варианты осуществления перехода.

«Челси» не потерял интерес к россиянину и намерен закрыть сделку сегодня.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего Захаряна 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.