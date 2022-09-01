«Челси» намерен закрыть сделку по Захаряну сегодня. FA не блокировала трансфер («СЭ»)

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Полузащитник Арсен Захарян еще может перейти в «Челси» из «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», на данный момент со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) нет никаких блокировок этого трансфера. 

Переговоры продолжаются. Сегодня состоится их решающий раунд, в ходе которого стороны обсудят варианты осуществления перехода.

«Челси» не потерял интерес к россиянину и намерен закрыть сделку сегодня.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего Захаряна 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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