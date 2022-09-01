«Аякс» арендовал Окампоса у «Севильи» с правом выкупа

«Аякс» объявил о трансфере вингера «Севильи» .

Клуб из Амстердама арендовал 28-летнего полузащитника сборной Аргентины до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что отказался покупать Окампоса за 20 млн евро, хотя игрок уже прилетел на медосмотр. была готова продать его за 15 млн, чтобы зарегистрировать Аднана Янузая. Бельгиец в итоге был подписан сегодня.

Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.

Фото: ajax.nl