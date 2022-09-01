«Аякс» арендовал Окампоса у «Севильи» с правом выкупа

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Севилья Ла Лига трансферы Лукас Окампос Футбол

«Аякс» объявил о трансфере вингера «Севильи» Лукаса Окампоса.

Клуб из Амстердама арендовал 28-летнего полузащитника сборной Аргентины до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Аякс» отказался покупать Окампоса за 20 млн евро, хотя игрок уже прилетел на медосмотр. «Севилья» была готова продать его за 15 млн, чтобы зарегистрировать Аднана Янузая. Бельгиец в итоге был подписан сегодня.

Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.

Фото: ajax.nl

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные