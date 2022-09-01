«Аякс» арендовал Окампоса у «Севильи» с правом выкупа

«Аякс» объявил о трансфере вингера «Севильи» Лукаса Окампоса.
Клуб из Амстердама арендовал 28-летнего полузащитника сборной Аргентины до конца сезона с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Аякс» отказался покупать Окампоса за 20 млн евро, хотя игрок уже прилетел на медосмотр. «Севилья» была готова продать его за 15 млн, чтобы зарегистрировать Аднана Янузая. Бельгиец в итоге был подписан сегодня.
Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.
Фото: ajax.nl