«Аякс» отказался покупать Окампоса за 20 млн евро, хотя игрок уже прилетел на медосмотр. «Севилья» готова продать его за 15 млн, чтобы зарегистрировать Янузая

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Трансфер полузащитника Лукаса Окампоса из «Севильи» в «Аякс» находится под угрозой срыва.

Как пишет De Telegraaf, клубы договорились о переходе хавбека за 20 млн евро, однако затем руководство «Аякса» посчитало эту сумму слишком крупной, а также решило, что не стоит давать Окампосу столь крупную зарплату. В связи с этим «Аякс» отказался от сделки сегодня утром.

Источники в «Аяксе» сообщают, что игрок уже прилетел в Амстердам на медосмотр, но, узнав об изменениях в планах нидерландского клуба, вернулся в Севилью.

Эта ситуация стала ударом для тренера «Аякса» Алфреда Схройдера, который выступал против продажи Антони в «Манчестер Юнайтед» и был зол из-за решения клуба. Окампос мог бы стать качественной заменой для бразильца.

Затем появилась информация о том, что «Севилья» готова продать Окампоса дешевле, так как нуждается в этом трансфере, чтобы зарегистрировать Аднана Янузая, который переходит в клуб. В связи с этим испанцы предложили «Аяксу» подписать Окампоса за 15 млн евро.

В ближайшие часы станет ясно, одобрит ли совет директоров «Аякса» сделку на этих условиях.

В минувшем сезоне Окампос забил 9 голов и отдал 6 передач в 42 матчах за «Севилью» во всех турнирах. В этом сезоне он выходил на поле в трех играх Ла Лиги и не отметился результативными действиями.

Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.

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