«Барселона» может подписать Араухо из «Гэлакси» на замену Десту. Менье и Бельерина пригласить труднее

ищет правого защитника на замену .

21-летний футболист перейдет в «Милан» на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Каталонцы хотели подписать ( Дортмунд) или ( ). Но эти сделки осуществить непросто.

В «Барсе» также рассматривают приобретение 21-летнего защитника сборной США и . Решение будет принято 1 сентября.

Араухо забил 1 гол, отдал 12 результативных передач и получил 19 желтых карточек в 89 матчах . Его статистика – здесь.