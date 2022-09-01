«Барселона» может подписать Араухо из «Гэлакси» на замену Десту. Менье и Бельерина пригласить труднее

«Барселона» ищет правого защитника на замену Серджиньо Десту.
21-летний футболист перейдет в «Милан» на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро.
Каталонцы хотели подписать Тома Менье («Боруссия» Дортмунд) или Эктора Бельерина («Арсенал»). Но эти сделки осуществить непросто.
В «Барсе» также рассматривают приобретение 21-летнего защитника сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо. Решение будет принято 1 сентября.
Араухо забил 1 гол, отдал 12 результативных передач и получил 19 желтых карточек в 89 матчах МЛС. Его статистика – здесь.