Дест открыт к переходу в «МЮ». Он хотел остаться в «Барсе», но Хави сказал ему искать новый клуб

может перейти в из «Барселоны».

21-летний правый защитник открыт к переходу в английский клуб, но успех сделки зависит от нескольких факторов, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Дест ни разу не сыграл за «Барсу» в трех стартовых турах , а главный тренер команды посоветовал игроку искать новый клуб.

Изначально американец не хотел уходить из каталонского клуба, но, как сообщают источники, его привлек возможный переход в «МЮ».

Тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг работал с Дестом в «Аяксе», а потому хочет видеть его в своей команде. Однако трансфер Серджиньо зависит от будущего . Этим летом интерес к 24-летнему игроку проявляли «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм», но на данный момент он по-прежнему находится в расположении «МЮ».

«МЮ» через посредников предложил «Барсе» обмен Уан-Биссаки на Деста, но каталонцев этот вариант не заинтересовал. Чтобы подписать Деста, «Юнайтед» придется заплатить примерно ту же сумму, что «Барса» отдала за него «Аяксу» в 2020 году – около 20 млн евро. Однако, учитывая желание «Барсы» избавиться от Серджиньо, источники предполагают, что клуб может пойти на снижение финансовых запросов или даже рассмотреть возможность аренды Деста с правом выкупа.

Статистику правого защитника сборной США можно изучить здесь.