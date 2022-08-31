«Милан» арендует Деста у «Барселоны» с правом выкупа за 20 млн евро

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«Милан» и «Барселона» договорились о трансфере защитника Серджиньо Деста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, американец будет арендован на год с правом выкупа за 20 млн евро. Если «россонери» активируют эту опцию, то футболист сможет остаться в команде до 2027 года в соответствии с уже согласованным контрактом.

21-летний защитник прилетит в Милан утром и подпишет необходимые документы.

В прошлом сезоне Дест провел 21 матч в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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