Холанд оформил хет-трик в двух матчах АПЛ подряд. Это удавалось лишь 6 игрокам до него

Нападающий «Манчестер Сити» забил по три гола в двух матчах подряд.

27 августа норвежец оформил хет-трик в матче 4-го тура с «Кристал Пэлас» (4:2), сегодня – забил столько же «Ноттингем Форест» в 5-м туре.

Лишь шестерым футболистам до него удавалось отметиться в Премьер-лиге хет-триками дважды подряд: Лесу Фердинанду, Иану Райту, , Дидье Дрогба, и (дважды).

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». 3:0 – Холанд сделал хет-трик. Онлайн-трансляция