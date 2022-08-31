Холанд оформил хет-трик в двух матчах АПЛ подряд. Это удавалось лишь 6 игрокам до него

Теги Уэйн Руни Дидье Дрогба Тьерри Анри Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Иан Райт Лес Фердинанд Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил по три гола в двух матчах подряд.

27 августа норвежец оформил хет-трик в матче 4-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:2), сегодня – забил столько же «Ноттингем Форест» в 5-м туре.

Лишь шестерым футболистам до него удавалось отметиться в Премьер-лиге хет-триками дважды подряд: Лесу Фердинанду, Иану Райту, Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Уэйну Руни и Харри Кейну (дважды).

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». 3:0 – Холанд сделал хет-трик. Онлайн-трансляция

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