Холанд о хет-трике в матче с «Ноттингемом»: «Потрясающе, больше нечего сказать. Важно двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия»

Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от победы над «Ноттнгем Форест».
«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 6:0 в 5-м туре АПЛ. Норвежский форвард отметился хет-триком.
«Потрясающе, больше нечего сказать.
Речь шла о том, чтобы продолжать делать то, что мы делали во втором тайме матча против «Пэлас» – играть, играть, играть. Это было здорово.
Пока что все идет хорошо, я не жалуюсь. Впереди много матчей, поэтому важно продолжать двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия», – сказал Холанд.