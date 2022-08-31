Холанд о хет-трике в матче с «Ноттингемом»: «Потрясающе, больше нечего сказать. Важно двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от победы над «Ноттнгем Форест».

«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 6:0 в 5-м туре АПЛ. Норвежский форвард отметился хет-триком.

«Потрясающе, больше нечего сказать.

Речь шла о том, чтобы продолжать делать то, что мы делали во втором тайме матча против «Пэлас» – играть, играть, играть. Это было здорово.

Пока что все идет хорошо, я не жалуюсь. Впереди много матчей, поэтому важно продолжать двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия», – сказал Холанд.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные