Руслан Литвинов: «Федун – папа для «Спартака». У него авторитет – все стараются прислушиваться»

Руслан Литвинов назвал Леонида Федуна папой «Спартака».
«Уход Федуна стал сюрпризом – все произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия.
Федун – папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет – все стараются к нему прислушиваться», – сказал хавбек красно-белых.
Неделей ранее Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе.
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