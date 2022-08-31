Руслан Литвинов: «Федун – папа для «Спартака». У него авторитет – все стараются прислушиваться»

назвал папой «Спартака».

«Уход Федуна стал сюрпризом – все произошло довольно неожиданно. Я расстроился. Федун всегда был близок к команде, заходил в раздевалку, давал напутствия.

Федун – папа для «Спартака». Всегда приходит в раздевалку: у него авторитет – все стараются к нему прислушиваться», – сказал хавбек красно-белых.

Неделей ранее Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе.

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