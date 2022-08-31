Павел Мелешин о дебюте за «Спартак»: «Рад, что забил, запомню это на всю жизнь. Папа сказал не волноваться и играть как умею»

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Павел Мелешин сказал, что на всю жизнь запомнит первый гол за «Спартак»

18-летний нападающий стал автором единственного гола в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0). 

– Я очень рад, что получилось забить сегодня. Хотелось выйти и показать, на что я способен. Многое не получалось, потому что я сильно волновался, но в целом, мне кажется, я неплохо провел сегодняшний матч.

– Что было по эмоциям? Дрожали ли у вас ноги?

– Ноги не дрожали, но было внутреннее волнение, чтобы не испортить игру. В целом готовился как и ко всем матчам, главное - биться, чтобы победить.

– Расскажите о своем голе, что в перерыве вам сказал Гильермо Абаскаль в раздевалке?

– Тренер сказал всей команде, чтобы играли пособраннее и реализовывали моменты. Выходил заряженным и получилось забить. Этот момент запомню на всю жизнь, очень рад.

– Что папа говорил вам перед матчем?

– Не волноваться и играть как я умею. Папа говорил, что они с мамой меня любят и будут болеть всей семьей за меня, – сказал Мелешин в эфире «Матч ТВ».

Победу «Спартаку» над «Крыльями» принес 18-летний Павел Мелешин – сын того самого Мелешина

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