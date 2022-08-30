Гильермо Абаскаль: «Мелешин доказал, что готов играть. Я отправлял помощника, чтобы тот посмотрел его игры вживую»

объяснил причину кадровых перестановок в составе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» (1:0).

В стартовом составе, в частности, вышел 18-летний форвард Павел Мелешин, забивший единственный гол в игре Фонбет Кубка России.

«У нас не было двух игроков группы атаки. У Зиньковского травма, а у Николсона – дисквалификация. Мелешин показывал хорошую работу на тренировках, поэтому он доказал, что готов играть. Я отправлял своего помощника, чтобы тот посмотрел его игры вживую», – сказал главный тренер .

Победу «Спартаку» над «Крыльями» принес 18-летний Павел Мелешин – сын того самого Мелешина