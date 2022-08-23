Президент «Оренбурга» о Fan ID: «Попросим РПЛ и РФС компенсировать затраты, в бюджете денег нет»

Президент рассказал о сложностях подготовки стадиона к использованию Fan ID.

«Как раз занимались этим вопросом на этой неделе. Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счет, но вроде бы будут какие-то незначительные компенсации.

Но мы как раз собирались написать письмо в РФС, потому что в бюджете клуба эти деньги заложены не были, отсюда сложности. Завтра будем разговаривать, потому что там приличные деньги, при условии, что у нас еще небольшой стадион, а на стадионах масштабом поболее — более существенные вложения.

Будем обращаться в и лигу, чтобы нам компенсировали наши затраты, потому что в бюджете денег нет», — сказал Василий Еремякин.