Терюшков о «Химках»: «У нас какая-то деградация, мы не прогрессируем. Если не улучшатся результаты, Писарев может быть уволен»

Роман Терюшков высказался о результатах «Химок» при .

«Результаты последних трех игр, мягко говоря, не радуют. У нас сейчас какая-то деградация, мы не прогрессируем – это точно.

На предстоящей неделе мы хотим заслушать менеджмент клуба и тренерский штаб, понять, что происходит, почему ушел результат и нет игры. В общем, будет проведена глобальная аналитика, которая позволит принять решение по тренерскому штабу. Потому что упасть на дно можно быстро, а выбираться из него – очень проблематично. Мы видели это по прошедшему сезону. Повторение такого сценария не входит в наши планы.

Возможна ли отставка нового тренерского штаба? Если не улучшатся результаты, команда продолжит проигрывать, то да, Писарев может быть уволен. В любом случае, в ближайших двух играх командой будет руководить действующий тренерский штаб, но наше сотрудничество будет краткосрочным, если не начнут набирать очки», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.

Николай Писарев занял пост главного тренера «Химок» 10 августа. С тех пор команда потерпела 3 поражения с общим счетом 2:10.