Фанаты «Локо» будут ходить на матчи Кубка. Игры РПЛ они бойкотируют из-за Fan ID

Фанаты не будут бойкотировать матчи Фонбет Кубка России.

Напоминаем позицию по введению Fan ID, а также по посещению матчей в этом сезоне. Приводим выдержку из дополнения к предсезонному заявлению:

«...С началом сезона мы отказываемся посещать матчи Премьер-лиги.

Мы вернемся, когда требование «паспорта на матч Премьер-лиги» будет отменено.

При этом для нас остаются свободными к посещению:

– товарищеские игры основного состава ФК «Локомотив»;

– матчи Кубка России (кроме финального, если на него будет требоваться «паспорт болельщика»);

– матчи Молодежной команды;

– матчи ЮФЛ;

– матчи ЖФК «Локомотив», а также остальные соревнования, на которые не потребуется паспорт болельщика.

Также остаются игры наших одноклубников из других городов и видов спорта, в которых не требуется дополнительный документ.

Товарищеские и кубковые матчи основы сейчас будут возможностью на контрасте показать, какой может быть наша трибуна, возможностью показать антураж футбольного матча, когда для его посещения не требуется никакого «паспорта». Поэтому мы призываем использовать эти шансы на 100% – эти игры пропускать нельзя!»

Поэтому повторим еще раз: на Кубок ходим, чтобы не забыть ощущения трибуны и чтобы показать контраст с «театральной» атмосферой на матчах РПЛ. У нас впереди как минимум 6 матчей, чтобы повидаться с основой! Не пропускайте ни одного!

А сейчас все готовимся в Нижний Новгород на матч первого тура!» – говорится в заявлении фанатского объединения UnitedSouth.