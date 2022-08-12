Пейчинович за Fan ID: «Для тех, кто боится и уважает закон, он не будет проблемой. Хулиганы, естественно, против»

Неманя Пейчинович поддерживает введение Fan ID в Мир РПЛ.
«Мы играем в футбол для болельщиков, но безопасность на стадионах важнее. Думаю, с этим все согласны. Большинство болельщиков – приличные люди, но есть и те, кто неадекватно ведет себя на трибунах. В этом плане я согласен с внедрением Fan ID.
Закон сейчас такой – надо его исполнять. Сначала болельщики не будут ходить на стадионы, но со временем ситуация исправится. В России же любят футбол. Но надо найти какой-то компромисс. Например, сделать легкую регистрацию, чтобы люди не мучались при оформлении документов.
Для тех, кто боится и уважает закон, не будет проблемой оформить себе Fan ID. А хулиганы, естественно, против этого закона. Поэтому ничего удивительного», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
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