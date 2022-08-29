Тренер «Аякса» Схройдер об Антони в «МЮ»: «Все дело в деньгах. Я считаю, что это грустно, но таков наш мир»

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Тренер «Аякса» Алфред Схройдер высказался о скором уходе Антони в «Ман Юнайтед».

«Все дело в деньгах... Я считаю, что это грустно. Но таков наш мир. Это очень грустно, и я вообще не одобряю такие вещи», – сказал Схройдер в интервью ESPN.

Антони переходит в «Манчестер Юнайтед» за 95+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2027 года, в нем будет опция продления еще на сезон. Несколько дней назад бразилец заявил, что желает уйти из «Аякса».

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