«Тоттенхэм» ведет переговоры по Карраско. «Атлетико» не хочет его продавать, отступные – 60 млн евро

Полузащитник Янник Феррейра Карраско может покинуть этим летом.

По сведениям The Telegraph, переговоры о трансфере бельгийца ведет . Футболист давно нравится главному тренеру команды Антонио Конте.

Отступные за Карраско составляют 60 млн евро, но ожидается, что сделка будет заключена на гораздо более выгодных для лондонцев условиях. В ходе зимних переговоров «Атлетико» просил за футболиста порядка 30 млн евро.

Как утверждает журналист Рубен Урия, испанский клуб не настроен продавать полузащитника и настаивает на том, что единственно возможный вариант трансфера – выплата отступных.

В прошлом сезоне на счету Карраско 34 матча в , 6 голов и 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.