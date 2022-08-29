«Тоттенхэм» ведет переговоры по Карраско. «Атлетико» не хочет его продавать, отступные – 60 млн евро

Полузащитник Янник Феррейра Карраско может покинуть «Атлетико» этим летом.
По сведениям The Telegraph, переговоры о трансфере бельгийца ведет «Тоттенхэм». Футболист давно нравится главному тренеру команды Антонио Конте.
Отступные за Карраско составляют 60 млн евро, но ожидается, что сделка будет заключена на гораздо более выгодных для лондонцев условиях. В ходе зимних переговоров «Атлетико» просил за футболиста порядка 30 млн евро.
Как утверждает журналист Рубен Урия, испанский клуб не настроен продавать полузащитника и настаивает на том, что единственно возможный вариант трансфера – выплата отступных.
В прошлом сезоне на счету Карраско 34 матча в Ла Лиге, 6 голов и 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.