Кейн делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с Энди Коулом (по 187 голов). До рекорда Ширера – 73 мяча

Хари Кейн вышел на 3-е место в списке бомбардиров АПЛ за всю историю.
Нападающий «Тоттенхэма» сделал дубль в матче 4-го тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:0).
Эти голы стали для англичанина 186-м и 187-м в турнире. По этому показателю он догнал Энди Коула, с которым теперь делит 3-е место в рейтинге бомбардиров АПЛ.
Больше них забили только Уэйн Руни (208 голов) и Алан Ширер (260 голов).
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии у Кейна четыре гола в четырех матчах – столько же мячей у Родриго («Лидс) и Александара Митровича («Фулхэм»). Больше забил только Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 голов).