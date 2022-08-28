Кейн делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с Энди Коулом (по 187 голов). До рекорда Ширера – 73 мяча

вышел на 3-е место в списке бомбардиров за всю историю.

Нападающий сделал дубль в матче 4-го тура Премьер-лиги против (2:0).

Эти голы стали для англичанина 186-м и 187-м в турнире. По этому показателю он догнал , с которым теперь делит 3-е место в рейтинге бомбардиров АПЛ.

Больше них забили только (208 голов) и (260 голов).

В нынешнем розыгрыше чемпионата у Кейна четыре гола в четырех матчах – столько же мячей у ( ) и ( ). Больше забил только ( , 6 голов).