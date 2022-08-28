Кейн делит 3-е место в списке бомбардиров АПЛ с Энди Коулом (по 187 голов). До рекорда Ширера – 73 мяча

Теги Уэйн Руни Энди Коул премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Ноттингем Форест Харри Кейн Футбол

Хари Кейн вышел на 3-е место в списке бомбардиров АПЛ за всю историю.

Нападающий «Тоттенхэма» сделал дубль в матче 4-го тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:0).

Эти голы стали для англичанина 186-м и 187-м в турнире. По этому показателю он догнал Энди Коула, с которым теперь делит 3-е место в рейтинге бомбардиров АПЛ.

Больше них забили только Уэйн Руни (208 голов) и Алан Ширер (260 голов).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии у Кейна четыре гола в четырех матчах – столько же мячей у Родриго («Лидс) и  Александара Митровича («Фулхэм»). Больше забил только Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 6 голов).

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