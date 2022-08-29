Конте о борьбе с «Ман Сити» и «Ливерпулем»: «Тоттенхему» нужны еще минимум 2 трансферных окна»

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Главный тренер Антонио Конте рассказал, когда «Тоттенхэм» сможет побороться за чемпионство.

«С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию. Футболисты должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что порой нужно начать матч на скамейке, потом выйти и изменить его ход.

И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать полностью подходящий состав или есть над чем поработать.

Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам необходимы время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень», – сказал Конте.

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