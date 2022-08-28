Нигматуллин о Захаряне в «Челси»: «Куртуа купили в молодом возрасте, он играл в аренде в «Атлетико». Это частая практика суперклубов»

оценил возможный переход в .

«Конечно, это позитивная для российского футбола новость, когда молодым талантом всерьез интересуется серьезный клуб. Думаю, в любом случае нужно осуществлять этот переход. При этом более чем логична будет передача Арсена в аренду в какой-то из клубов.

Вспомните Куртуа. Он также был куплен в молодом возрасте и играл в аренде «Атлетико». Это частая практика суперклубов – когда покупается молодой талант, но он еще не готов в полной мере играть за основной состав, то футболист отдается в аренду в одну из многих партнерских команд, доводится до конца и становится готов к основе.

Здесь играет и финансовая составляющая – сейчас его можно купить за 15 миллионов, а потом, когда он будет готов, будет стоить совсем других денег.

Возможно ли оставить его в аренде в «Динамо»? Некоторые клубы сразу покупают футболиста и оставляют его в команде, где он играл ранее.

Но этот вариант для Арсена не очень подойдет, потому что в европейском футболе нужно, прежде всего, адаптироваться. Так что если его в итоге купят и отдадут в аренду, то не обратно в , – сказал бывший вратарь сборной России.