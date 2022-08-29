«Барселона» отказалась от снижения зарплат Пике и Бускетса

решила не сокращать зарплаты и .

Каталонский клуб ранее желал снизить оклады футболистов с целью сокращения зарплатного фонда всего клуба, но сейчас отказался от переговоров с игроками на этот счет.

Дело в том, что руководство «Барселоны» оптимистично смотрит на нынешнее положения клуба, особенно после завершения процедуры регистрации защитника Жюля Кунде и в свете вероятной продажи форварда .

Сообщалось, что «Барса» должна Пике 52 млн евро в сезоне-2022/23 – это зарплата и отложенные платежи.