«МЮ» и «Аякс» добились прорыва в переговорах по Антони. Амстердамцы готовы продать его за 99 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» стал ближе к трансферу вингера «Аякса» Антони.

По сведениям ESPN, в переговорах между клубами на выходных произошел прорыв, и есть уверенность в том, что сделку удастся заключить до закрытия трансферного окна, назначенного на 1 сентября.

«Аякс» готов принять предложение в районе 99 млн евро.

22-летний бразилец в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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