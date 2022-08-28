«МЮ» и «Аякс» добились прорыва в переговорах по Антони. Амстердамцы готовы продать его за 99 млн евро

стал ближе к трансферу вингера .

По сведениям ESPN, в переговорах между клубами на выходных произошел прорыв, и есть уверенность в том, что сделку удастся заключить до закрытия трансферного окна, назначенного на 1 сентября.

«Аякс» готов принять предложение в районе 99 млн евро.

22-летний бразилец в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.