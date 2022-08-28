Хет-трик Игнатьева, голевая передача Худякова, точные удары Сычевого, Керка и Миранчука – смотрите видеообзор матча «Локо» – «Оренбург»

«Локомотив» одержал крупную победу над «Оренбургом».
Матч 7-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 5:1 в пользу московской команды.
Нападающий Иван Игнатьев трижды отправлял мяч в сетку ворот гостей. По одному голу в составе победителей забили полузащитник Гирано Керк, которому ассистировал автор хет-трика, и хавбек Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Примечательно, что вратарь Даниил Худяков записал себе в актив результативную передачу.
«Оренбург» сумел ответить на эффективную игру атаки хозяев только лишь голом полузащитника Владимира Сычевого.