Хет-трик Игнатьева, голевая передача Худякова, точные удары Сычевого, Керка и Миранчука – смотрите видеообзор матча «Локо» – «Оренбург»

одержал крупную победу над «Оренбургом».

Матч 7-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 5:1 в пользу московской команды.

Нападающий Иван Игнатьев трижды отправлял мяч в сетку ворот гостей. По одному голу в составе победителей забили полузащитник , которому ассистировал автор хет-трика, и хавбек , реализовавший пенальти. Примечательно, что вратарь записал себе в актив результативную передачу.

сумел ответить на эффективную игру атаки хозяев только лишь голом полузащитника Владимира Сычевого.