Хет-трик Игнатьева, голевая передача Худякова, точные удары Сычевого, Керка и Миранчука – смотрите видеообзор матча «Локо» – «Оренбург»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Антон Миранчук Гирано Керк Иван Игнатьев Даниил Худяков Владимир Сычевой Футбол

«Локомотив» одержал крупную победу над «Оренбургом».

Матч 7-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 5:1 в пользу московской команды.

Нападающий Иван Игнатьев трижды отправлял мяч в сетку ворот гостей. По одному голу в составе победителей забили полузащитник Гирано Керк, которому ассистировал автор хет-трика, и хавбек Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Примечательно, что вратарь Даниил Худяков записал себе в актив результативную передачу.

«Оренбург» сумел ответить на эффективную игру атаки хозяев только лишь голом полузащитника Владимира Сычевого.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные