Тренер «Оренбурга» Личка об 1:5 от «Локомотива»: «Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников»

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Главный тренер «Оренбурга» высказался после поражения от «Локомотива» (1:5).

«Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.

Мыслей менять вратаря не было. Когда счет 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника.

Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идет потеря мяча. Надо научиться это делать», – сказал Марцел Личка.

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