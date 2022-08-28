Тренер «Оренбурга» Личка об 1:5 от «Локомотива»: «Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников»

Главный тренер высказался после поражения от (1:5).

«Все голы – это фатальные ошибки центральных защитников. Разница была в игре и заключалась в работе защитников двух команд. Нам нужно было играть чуть-чуть проще. Результат справедливый.

Мыслей менять вратаря не было. Когда счет 1:3, надо отыгрываться, поэтому я убрал защитника.

Хотели играть проще, быстрее. Нам нужен хороший баланс между защитой и моментами, когда у нас идет потеря мяча. Надо научиться это делать», – сказал .