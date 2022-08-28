Игнатьев после хет-трика: «Надо к следующей игре уже готовиться»

Иван Игнатьев скромно отреагировал на свой хет-трик в игре с (5:1).

Нападающий после победы, одержанной в рамках 7-го тура Мир Премьер-лиги, в краткой форме ответил на просьбу дать комментарии: «Мне некогда, надо к следующей игре уже готовиться».

Помимо трех голов, форвард сделал результативный пас на полузащитника Гирано Керка.

Московская команда встретится с «Пари НН» 31 августа в рамках Фонбет Кубка России. На 4 сентября запланирован матч 8-го тура Мир Премьер-лиги с «Ахматом».

Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Еще раз: Иван Игнатьев забил 3 гола!