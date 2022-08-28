Иван Игнатьев о хет-трике: «Лучший день в «Локомотиве». Я давно не забивал»

подвел итоги матча с «Оренбургом» (5:1) в 7-м туре Мир Премьер-лиги.

23-летний форвард сделал хет-трик за первые 19 минут матча.

«Безусловно, лучший день в «Локомотиве», потому что удалось победить крупно. До этого было много неважных матчей. Теперь команда будет на психологическом подъеме и будет двигаться вперед.

Выделю самый первый свой гол. Потому что давно не забивал. Просто было приятно снова почувствовать это ощущение.

Третий гол? Защитники сыграли неуверенно, и я просто побежал в зону», – сказал нападающий «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».

Игнатьев забил 3 гола и отдал ассист в матче «Локомотива» с «Оренбургом»