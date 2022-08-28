ЦСКА предложил 500 тысяч евро за аренду защитника «Аланьяспора» Аксоя с опцией выкупа за 2,5 млн (Ajansspor)

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ЦСКА может подписать защитника из турецкой лиги Фатиха Аксоя.

Как сообщает журналист Ajansspor Салим Манав, московский клуб выдвинул официальное предложение о переходе 24-летнего игрока обороны. ЦСКА готов заплатить 500 тысяч евро за аренду футболиста. Подразумевается, что в соглашении между клубами будет оговорена опция выкупа защитника за 2,5 миллиона, но она не будет обязательной.

В текущем сезоне Аксой провел за «Аланьяспор» 3 матча в турецкой Суперлиге. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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