Турецкие клубы пропустят ЛЧ впервые с 1995-го. «Рейнджерс» и «Селтик» не были вместе на групповом этапе с 2007-го

чемпионов сезона-2022/23 пройдет без клубов, представляющих чемпионат Турции.

потерпел поражение от киевского «Динамо» по сумме двух матчей 2-го квалификационного раунда (0:0 и 1:2), вылетел после двух матчей с «Копенгагеном» (1:2, 0:0) на последнем отборочном этапе.

Турецким клубам не удалось попасть на групповой этап ЛЧ впервые с сезона-1995/96.

В то же время впервые с 2007 года в основной этап турнира вышли и . Тогда первые не сумели выйти в плей-офф из группы с «Барселоной», «Лионом» и «Штутгартом», а вторые добрались до 1/8 финала, где потерпели два поражения от «Барселоны» – 2:3 и 0:1.

Знаем всех участников ЛЧ-2022/23. Жеребьевка – уже в четверг