У Черышева есть 2 предложения от турецких клубов, возможен переход в «Санта-Колома». Андоррскую команду возглавляет отец хавбека

еще не определился с новым клубом.

По информации Metaratings, бывший полузащитник «Валенсии» вел переговоры с несколькими клубами Мир , но не достиг соглашения ни с одним из них. В одном случае его не устроили финансовые условия, в другом – задачи клуба.

Сообщается, что сейчас у футболиста есть два предложения от клубов из Турции, также возможен переход в команду с Ближнего Востока.

Не исключается также переход хавбека в андоррскую команду , которую возглавляет его отец, .

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.