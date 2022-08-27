У Черышева есть 2 предложения от турецких клубов, возможен переход в «Санта-Колома». Андоррскую команду возглавляет отец хавбека

Теги премьер-лига Россия Валенсия Ла Лига Дмитрий Черышев Денис Черышев Санта-Колома высшая лига Андорра Футбол

Денис Черышев еще не определился с новым клубом. 

По информации Metaratings, бывший полузащитник «Валенсии» вел переговоры с несколькими клубами Мир РПЛ, но не достиг соглашения ни с одним из них. В одном случае его не устроили финансовые условия, в другом – задачи клуба.

Сообщается, что сейчас у футболиста есть два предложения от клубов из Турции, также возможен переход в команду с Ближнего Востока. 

Не исключается также переход хавбека в андоррскую команду «Санта-Колома», которую возглавляет его отец, Дмитрий Черышев

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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