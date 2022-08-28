«Дарье Дугиной – вечная память». Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер в честь погибшей журналистки и спели переделанную «Катюшу»

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Фанаты «Црвены Звезды» почтили память журналистки Дарьи Дугиной на игре с «Явором» (4:1).

Во втором тайме матча 8-го тура чемпионата Сербии болельщики вывесили на северной трибуне баннер с надписью «Дарье Дугиной – вечная память». Также они исполнили песню «Катюша», изменив последнюю сточку припева на «Звезда – чемпион».

Дарья, дочь философа Александра Дугина, журналистка и активистка, погибла 20 августа 2022 года в результате срабатывания взрывного устройства в ее автомобиле. ФСБ заявила, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

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