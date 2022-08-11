Гендиректор «Црвены Звезды»: «В любой момент готовы играть с командами из России. Мы же братья»

Звездан Терзич рассказал, что готова играть с клубами из России.

– Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

– Когда следующие матчи?

– Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре, – сказал генеральный директор «Црвены Звезды».

В июле сербский клуб провел товарищеский матч с в Сочи. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

«Црвена Звезда» приехала к «Зениту». Их связал «Газпром» (5 млн евро в год), а у России с Сербией особый газовый контракт