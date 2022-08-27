Абаскаль об уходе Федуна из «Спартака»: «Приятно отблагодарить победами. Он переживал за команду»

Главный тренер прокомментировал уход из .

«Федун был частью в том числе решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани. Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами.

Мы с ним постоянно находимся в контакте. Когда узнали, что уходит, прекрасно понимали это [решение]. Но он сказал, что остается со «Спартаком», всегда можем рассчитывать на его помощь», – заявил Абаскаль.

Федун о «Спартаке»: «Благодарен «Лукойлу» за поддержку столь значимого социального проекта. Оставляю им конкурентоспособную команду с амбициозным тренером и великолепный стадион»