Абаскаль об уходе Федуна из «Спартака»: «Приятно отблагодарить победами. Он переживал за команду»

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Главный тренер Гильермо Абаскаль прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Федун был частью в том числе решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани. Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами.

Мы с ним постоянно находимся в контакте. Когда узнали, что уходит, прекрасно понимали это [решение]. Но он сказал, что остается со «Спартаком», всегда можем рассчитывать на его помощь», – заявил Абаскаль.

Федун о «Спартаке»: «Благодарен «Лукойлу» за поддержку столь значимого социального проекта. Оставляю им конкурентоспособную команду с амбициозным тренером и великолепный стадион»

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