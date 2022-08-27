Абаскаль о том, что игроки «Спартака» падали и привлекали внимание судьи: «Вопрос не отображает того, что было на поле. Мы больше били и атаковали»

прокомментировал крупную выездную победу над «Факелом».

Матч 7-го тура Мир завершился победой «Спартака» со счетом 4:1.

– Благодарю болельщиков «Спартака», которые в очередной раз вдали от дома показали, как они могут нас поддерживать. Хотел бы отдать должное «Факелу», здесь невероятно сложно добывать очки. Когда команда вкладывает сердце и душу в свою игру, противостоять таким командам крайне сложно.

– Ваши футболисты постоянно падали на поле, привлекали внимание арбитра. Обращаете их внимание, что футбол – это шоу для болельщиков, которые заполнили стадион?

– При всем уважении, если мы посчитаем все затяжки времени, особенно от голкипера , то ни в какое сравнение это не идет. Ваш вопрос не отображает того, что было на поле. «Спартак» проявил больше желания, больше бил, атаковал.

– Как вы перевернули игру в перерыве?

– Настрой ребят был нормальным с первых минут. Нам было сложно против соперника, который оборонялся низко, трудно было создавать моменты. В перерыве сделали две перемены, начали наносить удары с 16 метров. Это ключевой момент, который позволил нам сравнять счет. После перерыва стали наносить чаще удары с дистанции, – сказал главный тренер .