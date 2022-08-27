Роналду, Каземиро и Магуайр не попали в старт «МЮ» на матч с «Саутгемптоном», Рэшфорд, Эланга и Санчо сыграют

и Каземиро не попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном».

Эти футболисты начнут игру на скамейке запасных, как и Харри Магуайр.

Стартовый состав «Юнайтед»: , Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Тирелл Маласиа, Скотт Мактомини, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, .

Матч «Саутгемптон» – в рамках 4-го тура начнется в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Каземиро взял три ЛЧ подряд, но до 2020-го получал меньше третьего вратаря. «МЮ» все исправил