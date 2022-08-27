Роналду, Каземиро и Магуайр не попали в старт «МЮ» на матч с «Саутгемптоном», Рэшфорд, Эланга и Санчо сыграют

Криштиану Роналду и Каземиро не попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном».
Эти футболисты начнут игру на скамейке запасных, как и Харри Магуайр.
Стартовый состав «Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Тирелл Маласиа, Скотт Мактомини, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд.
Матч «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура АПЛ начнется в 14:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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