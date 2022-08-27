Тен Хаг о Роналду и Магуайре в запасе «МЮ»: «Как человек, ты всегда рассматриваешь разные варианты, но как тренер ты должен принимать четкие решения»

Эрик тен Хаг объяснил свое решение по составу «Манчестер Юнайтед» на матч с «Саутгемптоном».
Криштиану Роналду, Каземиро и Харри Магуайр начали игру на скамейке запасных.
«Я думаю, что у нас довольно конкурентоспособная команда, так что это всегда трудное решение. Но, как вы сказали, мы хорошо выступили в понедельник, и нужно этого придерживаться. Но также нужно дать Каземиро время.
Он не провел ни одного матча, поэтому он должен адаптироваться к Англии, должен адаптироваться к «Манчестер Юнайтед» и со временем интегрироваться в команду».
О Магуайре и Роналду
«Как человек, ты всегда рассматриваешь разные варианты, но как тренер ты должен принимать четкие решения», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.