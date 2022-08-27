Глава пресс-службы «Спартака» о Салиховой в совете директоров: «Об именах скажем, как придет время. Вся команда безумно благодарна Федуну и Зареме за их участие в жизни клуба»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Зарема Салихова Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» прокомментировал информацию о возможном возвращении Заремы Салиховой. 

– Когда «Спартак» объявит новый состав совета директоров?

– Отвечу скучно: как только придет время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

– Исходя из официального заявления, Федуна в «Спартаке» точно больше не будет. Есть ли вероятность, что в новый состав совета директоров войдет Зарема Салихова?

– Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали – обо всех именах скажем, как придет время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу [Федуну], и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее, – сказал Дмитрий Зеленов

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