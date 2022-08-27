Мендеш хочет, чтобы «МЮ» отпустил Роналду в «Наполи». И планирует включить в сделку Осимхена

может перейти в «Наполи».

Агент Жорже Мендеш продолжает настаивать, чтобы отпустил 37-летнего португальца в неаполитанский клуб. В сделку планируют включить , который должен отправиться в «МЮ».

Однако есть ряд нюансов. Сейчас «Юнайтед» сосредоточен на трансфере Антони из «Аякса» и готов выложить за него 90 миллионов евро. Пока неясно, захочет ли «МЮ» тратить на Осимхена еще 100 миллионов или больше.

готов расстаться с Осимхеном за 100+ миллионов, хотя агент нигерийского форварда заявил, что игрок не продается. В то же время «Манчестер Юнайтед» должен будет выплачивать большую часть, если не всю зарплату Роналду.

Стоит отметить, что на данный момент нет ни переговоров, ни официального предложения.